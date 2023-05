Aftersun vstupuje do kin. Konečně

Video dne: Do českých kin téměř rok od prvního českého uvedení na festivalu v Karlových Varech vstupuje snímek Aftersun, melancholické intimní drama otce a dcery na dovolené a jeden z miláčků festivalu.

„Charlotte Wells se podařilo vytvořit film, který evokuje emoci vzpomínání, aniž by se uchyloval k ‚osvědčeným‘ postupům typu dospělého vypravěče, který by publiku průběžně vysvětloval, v čem tkví důležitost toho, co na plátně sleduje,“ psali jsme v karlovarské recenzi filmu, kde byl uveden ještě pod festivalovým názvem All Inclusive.

Od minulého týdne je v kinech také atmosférou podobný snímek Falcon Lake. „Charlotte Le Bon je debutující režisérka, už svou prvotinou se ale zařadila mezi autorky, které dokážou s velkým pochopením, vnímavostí a zájmem vykreslit mužskou postavu. Je v tom ohledu podobná Charlotte Wells, režisérce výborného loňského filmu Aftersun / All Inclusive. Oba ty snímky navíc jinými způsoby zpracovávají podobné téma – čas a ztrátu,“ napsali jsme o Falcon Lake.