Převažuje represe nad prevencí, komentuje sociální pracovnice nová opatření plzeňské policie

Velitel plzeňských strážníků Petr Nováček připravil návrh koncepce řízení městské policie na následující tři roky, za jedno z hlavních bezpečnostních rizik označil oblast bezdomovectví.

Lidé bez domova posedávají v parku na lavičce. Foto: Ludmila Blažková, Deník N

Stalo se tak několik týdnů poté, co se dostala do hledáčku médií bakalářská práce Jana Bauera, která přinesla výpovědi o údajném násilí na lidech bez domova ze strany plzeňských strážníků. Svědectví lidí bez domova pak Deník N přinesl zde.

Plzeňské zastupitelstvo Nováčkův návrh projednávalo minulý čtvrtek. Zástupci iniciativy Násilí a pořádek upozorňovali na to, že by mohl vést k legitimizaci policejního násilí vůči lidem bez domova. Den před jednáním obepsali zastupitele a zastupitelky a upozornili je na podle nich problematické pasáže.

Šlo o tyto body: „Veškeré protiprávní jednání nepřehlížet a neřešit pouze domluvou, a to zejména u nepřizpůsobivých a asociálních osob,“ a „postihováním těchto osob co nejpřísněji, ve smyslu platných vyhlášek a zákonů, zvýšit respekt, autoritu a sebevědomí zakročujících strážníků.“

Michaela Stehlíková, ředitelka organizace Tady a teď, která se věnuje lidem na okraji společnosti, upozorňuje na to, že takhle konkrétní vymezení cílové skupiny je problematické.

Zastupitelstvem nakonec prošla upravená verze. „Ano, ta je pozměněná, jak navrhli zastupitelé, nebo respektive po nějaké diskusi jsem ji upravil tak, aby to vyhovovalo opozičním zastupitelům,“ řekl Deníku N předkladatel návrhu a radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer. Na otázku, co od přijetí koncepce očekává, řekl, že je to koncepce, podle níž velitel bude řídit městskou policii.

„Veškeré protiprávní jednání nepřehlížet a neřešit pouze domluvou, ale co nejpřísněji ve smyslu platných vyhlášek a zákonů a tím, zvýšit respekt, autoritu a sebevědomí zakročujících strážníků,“ stojí v přijatém návrhu.

„Cílem je, aby přestupky nebyly řešeny jen domluvou, ale co nejpřísněji, ve smyslu platných vyhlášek a zákonů,“ doplnil k tomu Winkelhöfer.

Sociální pracovník Ondřej Dvořák považuje tuto úpravu spíš za estetickou, zadání je ale podle něj stále jasné. „Na druhou stranu v úvodu bezdomovectví zmiňují jako bezpečnostní problém, ta koncepce je v tom stále stejná. Je tam nějaký větší apel na důslednější kontroly, a to může vést k oboustranně i k nějakému vyhrocení situace,“ komentuje. „Je to důležité v nějaké symbolické rovině, ale nemyslím si, že to nějak změní úvahy o tomhle problému,“ dodal.

Michaela Stehlíková doplňuje, že sice zmizela formulace o „asociálních osobách“, ale zároveň v úvodu zůstalo zaměření se na oblast bezdomovectví.

Poukazuje také na to, že v koncepci není vyvážená represe dostatečnou podporou prevence, která je z dlouhodobého hlediska nejefektivnějším řešením pro všechny strany.

Ve čtvrtek se k tématu policejního násilí pořádala v Plzni debata za účasti velitele strážníků Petra Nováčka, radního Winkelhöfera, sociálního pracovníka Dvořáka i vedoucího Bauerovy bakalářské práce Ladislava Touška. Podle Stehlíkové jde o symbolické otevření další spolupráce. „Ochota ke spolupráci je klíčová,“ doplňuje.