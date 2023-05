Černochová: Stáří aut v armádě je výsledkem šetření NKÚ v posledních desetiletích

Stáří aut v armádě, na které poukázal NKÚ, je výsledkem šetření v posledních desetiletích, upozornila ministryně obrany Jana Černochová. Priority pro bojeschopnost armády vidí jinde.

Kontrolní úřad prověřoval, jak ministerstvo obrany nakládalo v letech 2018 až 2022 s penězi ze státního rozpočtu na automobilní techniku české armády. „Kontrola ukázala, že technika je zastaralá a její provoz neudržitelný. Průměrné stáří vozidel dosahovalo téměř 21 let, přičemž některá byla v provozu už 39 let,“ napsal mimo jiné Nejvyšší kontrolní úřad.

Nákupy automobilů se podle něj zpožďovaly a některé se neuskutečnily vůbec. Ministerstvo tak neefektivně a neúčelně utrácelo desítky milionů korun za opravy zastaralé techniky.

Plány obnovy automobilů ministerstvo obrany neplnilo podle NKÚ i přes mnohamiliardové zvyšování svého rozpočtu. Do doby ukončení kontroly nepořídilo například nové autojeřáby, vyprošťovací automobily s nosností 30 tun, automobilní rypadla, odmořovací automobily nebo hákové nakladače kontejnerů. „Oproti původnímu plánu byl například nákup autojeřábů zpožděn nejméně o šest let a nákup hákových nakladačů kontejnerů nejméně o pět let. Důvodem zpožďování nákupů byly změny priorit armády a také dlouhá příprava investičních akcí spojená se změnami technických požadavků,“ doplnil kontrolní úřad.

„Současný stav je výsledkem posledních desetiletí, kdy se na Armádě ČR neustále šetřilo,“ řekla Černochová ve vyjádření, které ČTK poskytlo ministerstvo obrany.

Odstranit nevyhovující stav je cílem zahájených akvizičních projektů a změn rozpočtové legislativy, uvedla Černochová ve zřejmé narážce na vládní předlohu, podle níž bude Česko ze zákona vynakládat na obranu každoročně nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu. Ministerstvo podle Černochové postupuje podle priorit a klíčová je bojeschopnost armády, tedy například vybudování těžké brigády z nových bojových vozidel pěchoty. „To je nyní daleko důležitější než NKÚ kritizovaná nevhodná údržba automobilových jeřábů a lopatkových rypadel,“ doplnila. (ČTK)