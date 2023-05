Zelenskyj po Paříži míří do Londýna

Ukrajinský prezident Zelenskyj se dnes chystá do Londýna. Tam by se měl potkat s britským premiérem Rishim Sunakem, se kterým probere spolupráci o dodávkách zbraní na Ukrajinu. Zelenskyj se do Spojeného království přesouvá poté, co o víkendu navštívil Německo, Itálii a Francii.