WSJ: Sankcionované zboží proudí do Ruska přes postsovětské země

Zboží, které se nachází na sankčních seznamech USA a Evropské unie, zřejmě ve velkém množství proudí do Ruska přes postsovětské republiky. Ukazuje to analýza údajů o zahraničním obchodě, kterou dnes zveřejnil deník The Wall Street Journal.

Analýza ukazuje prudké zvýšení dovozu západního zboží do Arménie, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu a výrazný nárůst exportu z těchto zemí do Ruska.

Arménie odmítla, že by se podílela na obcházení sankcí, ostatní země informace amerického listu nekomentovaly.

Údaje OSN o mezinárodním obchodě ukazují, že import zboží z USA a EU do pětice postsovětských republik se loni meziročně zvýšil o 60 procent na 24 miliard dolarů (522 miliard korun). Export z těchto zemí do Ruska se pak meziročně zvýšil o zhruba 50 procent na 15 miliard dolarů (326 miliard korun).

Podle deníku sektorové údaje ukazují, že výrazný růst zaznamenalo civilní zboží, které může mít užití i ve vojenském odvětví. Deník poukazuje na to, že například vývoz integrovaných obvodů z USA do Arménie se meziročně zvýšil několikanásobně.

Silný růst je patrný i u polovodičů. Jedná se přitom o klíčovou elektronickou součástku, která je zapotřebí i při výrobě zbraní či armádních zařízení.

Deník poukazuje také na řadu ruských firem, které dovoz zakázaného unijního a amerického zboží přes státy ve Střední Asii veřejně nabízejí.

Mluvčí arménské vlády deníku sdělil, že země není zapojená do obcházení amerických či unijních sankcí. Podle něj Arménie zpřísnila celní kontroly a o záležitosti jednala s Washingtonem. Zástupci dalších zemí informaci deníku nekomentovali.

„Je podezřelé, že se najednou vývoz tohoto zboží do Střední Asie a na Kavkaz zvýšil, když se zpřísnily sankce,“ řekla analytička Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Beata Javorcik. Podle propočtů banky reexport západního zboží z postsovětských republik do Ruska představoval zhruba pět procent zaznamenaného poklesu vývozu z USA a EU do Ruska po jeho invazi na Ukrajinu. U některých druhů zboží však tento reexport byl vyšší než pokles přímých prodejů ze západních zemí, upozorňuje The Wall Street Journal.

Další země, přes které Rusko získává sankcionované zboží, jsou podle EBRD Čína a Turecko.

Evropská komise chce zpřísnit dohled nad dodržováním svých sankcí a více potírat jejich obcházení. Unijní diplomat David O’Sullivan, který má tuto oblast na starost, řekl, že chce o záležitosti se zeměmi ve Střední Asii jednat. Podle něj by Brusel mohl zavést omezení na export do těchto států, pokud by neudělaly kroky směřující k vymáhání sankcí. (ČTK)