U pietního památníku za romské oběti nacismu v Letech u Písku se sešly stovky lidí

U pietního památníku za romské oběti nacismu v Letech u Písku přišly položit květiny stovky lidí. Mezi nimi byl i prezident Pavel, předseda Senátu Vystrčil nebo předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová.

Pavel pietu navštívil teprve jako druhý prezident ČR, naposledy před 28 lety přijel prezident Václav Havel. „Je správné a potřebné si tyto události připomínat jako temnou kapitolu dějin, a to i těch našich. A zároveň jako poučení z historie,“ řekl prezident. Potřeba obhajovat svobodu a lidská práva je podle něj v současné době stejná jako v minulosti. „Zdá se mi, že lidstvo má tendenci své chyby neustále opakovat,“ dodal s odkazem na aktuální utrpení obyvatel při ruské agresi na Ukrajině. I dnes je potřeba podle něj obhajovat svobodu a lidská práva. Uvedl také, že soužití s Romy má i v současné době rezervy.

Impulz k hlubšímu dialogu mezi Romy a Neromy

Na shromáždění přišel i předseda Senátu Miloš Vystrčil a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Sběrným táborem v Letech prošlo více než 1300 lidí zejména romského původu. Trvalo to 80 let, ale konečně na tomto místě vzniká jejich důstojný památník,“ popsal Vystrčil. „Doufám, že až se příští rok otevře, bude to pro nás další impulz k hlubšímu dialogu mezi Romy a Neromy a vzájemnému pochopení,“ dodal.

Pekarová Adamová pak připomněla, že vězně v Letech týrali i čeští četníci, za což je podle ní namístě se omluvit. Je podle ní poctivé využít pietu i k reflexi. „I v současné společnosti tady v České republice je nemálo těch, kteří stále smýšlejí rasisticky a diskriminují. Povinností nás ostatních je, abychom se vůči tomu vymezili,“ dodala. Věří, že romský aktivista Čeněk Růžička, který se o vybudování památníku zasloužil, dostane od prezidenta státní vyznamenání in memoriam.

Z tzv. cikánského tábora velkokapacitní vepřín

V Letech byl protektorátní tzv. cikánský tábor. V 70. letech minulého století tam vyrostl velkokapacitní vepřín. Stát ho v roce 2018 odkoupil za 450 milionů od firmy, která tam chovala na 13 000 prasat. Bourání vepřína skončilo na konci minulého roku. Místo něj vznikne Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, který chce Muzeum romské kultury otevřít v první polovině příštího roku.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo přes 1300 Romů – mužů, žen i dětí. Kvůli otřesným hygienickým podmínkám, nemocem i špatnému zacházení 327 z nich zemřelo, přes pět set skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo méně než 600 romských vězňů, necelých deset procent z původní populace v českých zemích. Celkový počet romských obětí holokaustu se odhaduje na 300 000 až 500 000. (ČTK)