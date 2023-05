Hnutí ANO by vyhrálo sněmovní volby, vládní koalice by nesložila většinu

Hnutí ANO by vyhrálo sněmovní volby se 31 procenty, vládní koalice by nesložila většinu. Data vyplývají z modelu Kantar České televize. ODS by samostatně získala 17 procent, v případě koalice Spolu činí její podpora kolem 25 procent. Do Sněmovny by se probila rovněž ČSSD. (CNN Prima News)