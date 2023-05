Biden označil bělošskou nadřaznost za nejhorší domácí terorismus v USA

Americký prezident Joe Biden označil v proslovu na Howardově univerzitě hnutí bělošské nadřazenosti za nejhorší hrozbu vnitřního terorismu pro USA. Převážně černošské publikum varoval, že se „zlověstné síly“ snaží zvrátit dlouholetý rasový pokrok v Americe.

„Jsou lidé, kteří lidi démonizují a staví proti sobě. A jsou i tací, kteří udělají cokoli a jakkoli zoufalé nebo nemorální věci, aby se udrželi u moci,“ řekl v narážce na svého předchůdce Donalda Trumpa, kterého ale v řeči nikde nejmenoval. „Nikdy to nebude snadný boj. Nejstarší, nejzlověstnější síly mohou věřit, že rozhodnou o budoucnosti Ameriky. Ale mýlí se. Budoucnost Ameriky určíme my. Vy určíte budoucnost Ameriky. Jste důvod, proč se o budoucnost Ameriky nebojím.“ (NY Times)

To the Class of 2023: you are the reason I have never been more optimistic about the future of America. pic.twitter.com/qY9L7oyXXY

— Joe Biden (@JoeBiden) May 13, 2023