Erdogan kritizoval opozici za údajnou spolupráci s americkým prezidentem

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan během předvolebního shromáždění v Istanbulu obvinil opozici ze spolupráce s americkým prezidentem Joem Bidenem s cílem ho svrhnout. Průzkumy před zítřejšími volbami favorizují spíše lídra opozice Kemala Kilicdaroglua.

Pokud ale žádný z kandidátů nezíská více než 50 procent hlasů, čeká je 28. května druhé kolo.

Nedělní volby představují pro Erdogana největší výzvu za posledních 20 let jeho vlády. Analytici hlasování označují za jedny z nejvýznamnějších voleb v moderní historii Turecka.

Současný turecký prezident se během posledního měsíce své kampaně zaměřil zejména na úspěchy vlády v oblasti obranného průmyslu a v projektech týkajících se infrastruktury. Tvrdil, že opozice tento rozvoj zastaví.

„Biden vydal rozkaz svrhnout Erdogana“

Jak Erdogan rovněž prohlašoval, opozice dostává rozkazy od Západu a v případě zvolení se bude podřizovat právě přáním západních zemí. Na předvolebním shromáždění v istanbulské čtvrti Ümraniye připomněl Bidenovo prohlášení zveřejněné v listu The New York Times v lednu 2020. Biden, který tehdy vedl kampaň za zvolení prezidentem, uvedl, že by Washington měl podpořit Erdoganovy odpůrce, aby ho ve volbách porazili. Biden tehdy rovněž zdůraznil, že by Erdogan neměl být sesazen převratem.

„Biden vydal rozkaz svrhnout Erdogana, vím to. Všichni moji lidé to vědí,“ prohlásil dnes turecký prezident. „Pokud je tomu tak, tak zítřejší hlasy budou i odpovědí Bidenovi,“ dodal.

Erdogan rovněž kandidáta opozice Kemala Kilicdaroglua kritizoval za jeho prohlášení k Rusku a označil Moskvu za důležitého partnera Turecka. „Rusko je jedním z našich nejdůležitějších spojenců, pokud jde o zemědělské produkty,“ uvedl prezident.

Ruské dezinformace v tureckých volbách

Kilicdaroglu řekl v pátek agentuře Reuters, že jeho strana má konkrétní důkazy o tom, že Rusko stojí za zveřejňováním nepravdivých informací na internetu před tureckými volbami. Veřejně nicméně tyto důkazy nepředložil. Pokud jde o případné vítězství ve volbách, šéf opozice uvedl, že bude pokračovat v udržování dobrých vztahů Ankary s Moskvou.

Rusko obvinění vznesené tureckým opozičním politikem odmítlo. „Kategoricky odmítáme obvinění z vměšování do tureckých voleb. Nepřipadá to v úvahu,“ citovaly dnes ruské agentury mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. „Jsme extrémně zklamáni tímto prohlášením opozice v Turecku,“ dodal Peskov. Jak doplnil, Kilicdaroglu nemůže poskytnou důkazy o domnělém vměšování, protože „žádné neexistují“.

Rusko a Turecko mají v posledních letech blízké vztahy a ruský prezident Vladimir Putin často jedná s Erdoganem. Rusko je nejvýznamnějším dodavatelem energií do Turecka, které je členem NATO a na rozdíl od ostatních států Severoatlantické aliance nezavedlo na Rusko sankce po jeho invazi na Ukrajinu. Erdogan se snaží vystupovat jako zprostředkovatel jednání mezi Moskvou a Kyjevem a Turecko pomohlo dojednat smlouvu o přepravě zemědělských produktů z ukrajinských přístavů přes Černé moře.