Plzeň prohrála s Olomoucem 1:3, do boje o titul tak nezasáhne

Fotbalisté Plzně neuspěli ani ve druhém utkání nadstavbové části nejvyšší soutěže, po remíze se Slováckem podlehli Olomouci 1:3. Do boje o titul tak Viktoria v konkurenci Slavie a Sparty již nezasáhne.

Plzeň vstoupila do utkání aktivně, Kašův gól však v 17. minutě kvůli předchozímu faulu neplatil. Domácí však přesto šli do vedení v nastaveném čase prvního poločasu, když se trefil Durosinmi. Vlastní gól Sýkory v páté nastavené minutě rozhodl o nerozhodném poločasovém stavu.

Přestože Plzeň měla výraznou převahu, ve druhé půli se trefili ještě hostující Israel a Navrátil. Viktoria zůstává na třetí příčce nadstavbové skupiny, Olomouc na šesté.

O titulu se bude v následujících kolech rozhodovat mezi Slavií a Spartou, které v tuto chvíli hrají proti sobě.

Do finále skupiny o umístění (sedmou konečnou příčku) se probojovali fotbalisté Liberce a Hradce Králové.

Liberec po úvodní prohře 2:3 s Českými Budějovicemi v odvetě zvítězil 4:0, trefili se Kozák, Frýdek, Tupta a Olatunji. V souběžně hraném utkání vyhráli fotbalisté Hradce Králové nad Mladou Boleslaví 2:0 zásluhou branek Koubka a Vašulína a po remíze 0:0 s prvního utkání postoupili do finále. (Livesport)