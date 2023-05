Zajíček chce kandidovat na šéfa Hospodářské komory ČR

„Je potřeba více vysvětlovat, co děláme a proč to děláme,“ zdůraznil potřebu zlepšení komunikace na ideovém sjezdu ODS předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Jsme v situaci, kdy je potřeba věci (i nepopulární) vysvětlovat, je třeba říkat, že je nutné seškrtat dotace, i když dopadnou tam, kde jsem třeba zrovna starostou nebo zastupitelem, to bychom měli říkat všichni, nejen premiér nebo ministr financí,“ vysvětloval Vystrčil.