Astronomové zachytili historicky největší vesmírnou explozi

Mezinárodní tým vědců zachytil největší vesmírnou explozi v historii zkoumání vesmíru. Nepředstavitelně velký a jasný výbuch se původně jevil jako nenápadný záblesk na noční obloze, jeho plný rozsah odhalila až následná pozorování. Explozi patrně vyvolal oblak plynu, který pohltila černá díra.

Píše to s odkazem na studii zveřejněnou v odborném časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society list The Guardian.

Výbuch, který je od Země vzdálený zhruba osm miliard světelných let, je desetkrát jasnější než jakákoliv známá supernova. Zatím trvá tři roky.

„Exploze si po dobu jednoho roku nikdo nevšiml, až pak s tím, jak se postupně stávala jasnější,“ uvedl vedoucí pozorování, astronom Philip Wiseman ze Southamptonské univerzity. „Odhadujeme, že jde o ohnivou kouli stokrát větší než Sluneční soustava, která je zhruba dvoubilionkrát jasnější než naše Slunce,“ uvedl odborník, podle kterého se při výbuchu za tři roky uvolnilo stokrát více energie, než kolik Slunce uvolní za deset miliard let své existence.

Exploze pod označením AT2021lwx podle vědců pochází ze střetu obrovského oblaku plynu, možná tisíckrát většího než Slunce, s obří černou dírou. Rozsah výbuchu je totiž mnohokrát větší, než jaký by byl u supernovy – hvězdné exploze. Simulace rovněž naznačila, že není pravděpodobné, že by šlo o střet obří černé díry a hvězdy.

AT2021lwx není i přes svou nesmírnou rozlehlost nejjasnějším kosmickým fenoménem, jaký lidstvo kdy pozorovalo. Loni astronomové zaznamenali několik minut trvající, ale zato jasnější gama záblesk, který označili jako GRB 221003A. (ČTK)