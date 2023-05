V centru Luhansku se ozval výbuch

V centru Ruskem okupovaného Luhansku se ozval výbuch. Podle webu BNO News by mohlo jít o zásah ukrajinskou raketou. Informaci ale nejde nezávisle ověřit. Město se nachází 90 kilometrů od frontové linie. (BNO/Pravda)

BREAKING: Suspected Ukrainian missiles hit Russian-occupied Luhansk, just days after Ukraine received long-range missiles from the UK pic.twitter.com/CG5NPp1B5N

— BNO News (@BNONews) May 12, 2023