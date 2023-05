Anticenu za nejhorší překlad dostaly Academia a Fortuna Libri

Anticenu Skřipec za nejhorší literární překlad dnes na veletrhu Svět knihy udělila Obec překladatelů dvěma titulům. Jeden dostalo nakladatelství Academia a druhý Fortuni Libri.

Academia získala Skřipec za vydání knihy Janka Poliče Kamova Vysušená kaluž v překladu Jaroslava Geraskova Otčenáška a druhý dostalo nakladatelství Fortuna Libri Publishing za Orwellovu Farmu zvířat v překladu Jany Middleton.

Obec překladatelů se udílením anticeny snaží poukazovat na problematické jevy v literárním překladu, a překladatelskou i nakladatelskou praxi tím kultivovat.

Vyjádření nakladatelství Academia

Ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět si pro anticenu přišel a za podobu knihy se omluvil. Uvedl, že nakladatelství knihu už stáhlo, protože ještě před oceněním zjistili, že překlad je špatný. Čtenářům, kteří již knihu zakoupili, jsou připraveni vrátit peníze, nebo vyměnit knihu za jinou.

„Skřipec chce upozorňovat na závažné problémy, na takové typické prohřešky překladatelské a nakladatelské praxe, které by mohly vést k poklesu kvality českého literárního překladu, pokud by se neřešily. Smyslem udílení Skřipce není skandalizovat chyby nebo zesměšňovat autory konkrétních překladů. Chybují všichni překladatelé, během správně provedené redakce jsou ale chyby odhaleny a odstraněny,“ uvedla Anežka Charvátová, předsedkyně Obce překladatelů.

„V případě letošních anticen poukazujeme zejména na nedostatečně kvalitní redakční práci, která bývá často důsledkem finančních tlaků na překladatele, redaktory i nakladatele, a také na neetické využívání starších překladů porušující autorská práva často již zesnulých překladatelů,“ doplnila. O udělení anticeny letos rozhodovala porota ve složení Šárka Grauová, Kateřina Krištůfková a Ladislav Nagy.

Fortuna Libri

V případě románu Vysušená kaluž porotci konstatovali, že překlad chybuje ve slovní zásobě. Překladatel hřeší na podobnost některých českých a chorvatských slov a překládá je chybně, což vede k věcné nesprávnosti překladu. Slovo „patos“ například česky znamená „podlaha“, „lumpacija“ není „lumpárna“, ale „pařba“, „crni dani“ jsou spíše „těžké časy“ než „černé dny“ a třeba „prvu joj se približi“ znamená „první noc se s ní pomiluje“, nikoliv „první noc se k ní přiblíží“.

Porotci také konstatovali, že překlad nerespektuje odlišnosti v chorvatských a českých větných vazbách a projevuje nedostatek citlivosti pro českou frazeologii i stylové polohy jednotlivých výrazů. „Chorvatský modernista Kamov je přitom brilantní autor, který staví efekt své prózy na jemné ironii a stylistických nuancích,“ uvedla porota. Při svém rozhodování přihlédla i k tomu, že autor překladu vyučuje další generace odborníků na vysoké škole, prestižní nakladatelství Academia je součástí akademické sféry a kniha byla podpořena grantem ministerstva kultury.

Další odůvodnění

Druhý Skřipec se porota rozhodla udělit za porušení etických norem a autorského práva. „Přestože nakladatel dílo prezentuje jako nový překlad, jedná se pouze o dílčí, avšak nepřiznanou úpravu staršího překladu Gabriela Gössela,“ uvedla. Překlad obsahuje dlouhé totožné pasáže, jinde byl jen změněn slovosled nebo nahrazena některá slova synonymy.

„Vzhledem k tomu, že autorská práva na díla George Orwella vypršela na konci roku 2020, bylo jen otázkou času, než se na trhu začnou objevovat jeho knihy v nejrůznějších vydáních. Od jara 2021 do léta 2022 toto dílo vyšlo nejméně v pěti různých překladech. K jistému zisku přispívá i to, že zmíněná próza je zařazena do školní četby,“ upozornili porotci. (ČTK)