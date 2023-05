Papuánský ministr zahraničí kvůli drahé cestě na korunovaci rezignoval

Ministr zahraničních věcí Papuy – Nové Guineje Justin Tkatchenko dnes oznámil rezignaci. Přiměly ho k tomu spory ohledně výše nákladů a velikosti papuánské delegace, která jela na korunovaci britského krále Karla III. do Londýna, uvedla agentura Reuters.

Papua je členem britského Společenství národů. Na ostrov v jihozápadním Tichomoří se koncem května chystá přicestovat Joe Biden, a to jako první americký prezident ve funkci.

Přiliš nákladná delegace

Do Londýna jelo s papuánským ministrem dalších zhruba 30 lidí a každý delegát měl právo na příspěvek na cestu 50 000 kina (306 000 Kč). Tamní média kritizovala jak výši vládních výdajů, které by raději viděla jako investice do nemocnic, tak i složení delegace. Největší bouře se snesla na Tkatchenkovu dceru Savannah, která ho do Londýna doprovázela a na TikToku sdílela video z nákupů v luxusních obchodech při přestupu v Singapuru.

„Chci se ujistit, že nedávné události nenaruší oficiální návštěvy a summity, které nás v příštích týdnech čekají se všemi světovými lídry,“ uvedl Tkatchenko, který nadále zůstane členem parlamentu.

Přípravy na příjezd Joea Bidena

Vedení ministerstva zahraničí i příprav Bidenovy návštěvy se ujme premiér James Marape, který ocenil, že Tkachenko upřednostnil zájmy státu před těmi osobními. Odsoudil také mediální lynčování Tkatchenkové. „Žádná žena si nezaslouží, aby se s ní zacházelo tak, jak se v posledních dnech zacházelo se Savannah,“ řekl premiér.

Šéf papuánské diplomacie už čelil kritice i kvůli tomu, jakými slovy se zastal své dcery po vypuknutí kauzy. Novináře kritizující jeho dceru ve vysílání australské televize označil za „primitivní zvířata“. Za tento výrok se později omluvil.

Korunovace krále Karla III. se v sobotu v Londýně účastnilo přes 2000 oficiálních hostů. Tkatchenko tam jel z pověření premiéra jako hlavní představitel Papuy – Nové Guineje.

Biden by měl na ostrov přijet 22. května spolu s indickým premiérem Naréndrou Módím. Tkachenko ve středu oznámil, že Biden s jeho zemí podepíše obranný pakt. O vliv v oblasti soupeří Spojené státy s Čínou.