Studio N: Nový průlom. Umělá inteligence umí číst myšlenky

Zní to jako clickbait, ale není. Umělá inteligence umí poměrně přesně číst lidské myšlenky. Jaké důsledky to může mít? A jak to AI vlastně dělá? Hostem Studia N je vědecký redaktor Petr Koubský.

AI umí číst myšlenky. Ve Studiu N je Petr Koubský. Foto: AI Dall-E