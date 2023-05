Trump se odvolává proti verdiktu, podle kterého sexuálně zneužil novinářku

Americký exprezident Donald Trump se obrátil na newyorský odvolací soud v návaznosti na úterní verdikt poroty, která mu uložila zaplatit pět milionů dolarů (108 milionů Kč) za sexuální zneužití a pomluvu novinářky Jean Carrollové. Informovala o tom v noci na dnešek americká média.

Donald Trump na cestě k soudu. Foto: Bryan Woolston, AP/ČTK

Carrollová mezitím podle vyjádření své právničky zvažuje novou žalobu o pomluvě poté, co Trump v televizní debatě znovu označil její výpověď za výmysl.

Bývalý šéf Bílého domu odvolání avizoval ihned po úterním rozhodnutí devítičlenné poroty. Jeho právník Joe Tacopina pak následně podal u federálního soudu na Manhattanu „oznámení o odvolání“, napsala agentura AP. Jde podle ní o první krok v procesu, který případ přesune do rukou tříčlenného panelu soudců.

Carrollová se ve své žalobě dožadovala odškodného s tím, že ji Trump před více než 25 lety znásilnil při náhodném setkání v obchodním domě v New Yorku a že se loni dopustil pomluvy, když její obvinění označil za podvod. Porota ve středu po velmi krátké diskusi přišla s verdiktem, že Trump ženu neznásilnil, ovšem sexuálně ji zneužil, za což přiznala žalující dvoumilionové odškodné. Zbylé tři miliony nařídila v souvislosti s pomluvou.

Carrollová je jednou z mnoha žen, které Trumpa veřejně nařkly ze sexuálního obtěžování či napadení, její tvrzení však je první tohoto typu, které obstálo u soudu. Dva svědci během procesu vypověděli, že novinářka se jim svěřila ihned po údajném znásilnění, vypovídaly také další dvě ženy, které popsaly podobné zkušenosti s Trumpem jako Carrollová. Exprezident, který se kdysi chlubil, že bez souhlasu líbá ženy a osahává je v rozkroku, naopak nevyužil možnost před soudem promluvit.

Ke kauze se však vyjádřil v noci na čtvrtek v debatě na televizi CNN. Výpověď novinářky zesměšňoval a označil jako „vymyšlený příběh“, zatímco pro samotnou Carrollovou použil anglický výraz „wack job“, což lze přeložit jako magor.

„Je to prostě hloupé, je to odporné,“ reagovala 79letá žena v rozhovoru s deníkem The New York Times. Její právnička Roberta Kaplanová doplnila, že její klientka kvůli novým Trumpovým vyjádřením zvažuje další žalobu. Jednalo by se už o její třetí spor s prezidentem USA z let 2017 až 2021, který se aktuálně uchází o znovuzvolení. Carrollová jej za pomluvu zažalovala už kvůli vyjádřením z roku 2019, tento případ se ale zatím nedostal před porotu, zatímco soudy vyhodnocují, zda Trump může být osobně žalován za jednání během výkonu prezidentské funkce. (ČTK)