Na ideové konferenci bude ODS skládat program pro volby v příštích dvou letech

S čím půjdou občanští demokraté do voleb v následujících dvou letech, tedy i ve sněmovních v roce 2025, bude nejsilnější vládní strana v sobotu probírat na celodenní ideové konferenci v Praze.

Účastníci se sejdou nad návrhy připravenými týmy stranických expertů, přičemž část z plánů vybočuje z tezí současného kabinetu. ODS jej sdílí s TOP 09 a lidovci a také Starosty a Piráty.

Do podtitulu konference vložili její organizátoři hleslo Projekt budoucnost. Odehraje se dva dny po ostře sledované prezentaci vládního konsolidačního balíčku, který má přinést ozdravení veřejných financí i zvýšením odvodů pro firmy a živnostníky, k hájení jejichž zájmů se ODS dlouhodobě hlásí. V úvodu konference vystoupí předseda ODS a premiér Petr Fiala, předseda Senátu Miloš Vystrčil a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček.

Cíle a směřování na rok 2025

„Cílem ideové konference je prohloubení diskuse o programových prioritách ODS. Už několik měsíců pracují programové týmy, které se snaží definovat budoucí priority strany,“ uvedl k akci mluvčí ODS Jakub Skyva. Ideová konference má podle něj přispět ke kultivaci programových východisek, která následně rozpracují garanti programových týmů. Cílem je vznik širšího programového dokumentu, který bude definovat programové směřování ODS v nadcházejících volbách do roku 2025, doplnil mluvčí.

Konference bude mít pět programových bloků, ve kterých jednotliví garanti krátce shrnou základní teze pro další rozpracování. Teze formulovaly a v minulých měsících představily jednotlivé pracovní skupiny. Vyjadřovaly se k plánům ve financích, dopravě, průmyslu a obchodu, místním rozvoji, obraně a bezpečnosti, digitalizaci, diplomacii a EU a také sociálních věcech, zdravotnictví, spravedlnosti či vzdělávání a sportu, zemědělství a životním prostředí.

Jednat se bude o devátých třídách, dotacích i ministerstvu sportu

Účastníci konference, kteří reprezentují zhruba 12 000 členů strany, tak budou jednat například o potřebě nově definovat nárok pojištěnců a zdravotní služby kryté zdravotním pojištěním či diskutované evropské normě Euro 7. Mluvit budou i o budoucnosti zemědělských dotací či plánu na zrušení devátých ročníků základních škol spolu s prodloužením povinného vzdělávání o dva roky na střední škole či vyhrazením kapacit mateřských škol jen pro děti do šesti let. Podle programového týmu pro sport by měla ODS diskutovat o vzniku samostatného ministerstva sportu.

ODS spolu s koaličními partnery dva dny před svou ideovou konferencí oznámila vládní plány na konsolidaci veřejných financí. Ve čtvrtek představil kabinet úsporný balíček, který počítá mimo jiné se zvýšením daně z příjmu právnických osob, spotřební daně z tabáku a alkoholu, daně z hazardu i nemovitostí, znovuzavedením nemocenského pojištění pro zaměstnance či růstem odvodů živnostníků. Daň z přidané hodnoty má mít dvě sazby místo nynějších tří, zruší se 22 daňových výjimek. (ČTK)