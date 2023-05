Dva Češi čekající na let ze Súdánu jsou v pořádku, termín evakuace je nejasný

Dva čeští občané, kteří v Súdánu čekají na turecký evakuační let, mají základní potřeby jako vodu a potraviny k dispozici v dostatečném množství. Termín letu je však stále nejasný, jakmile se uskuteční, budou evakuováni.

ČTK to dnes řekla ředitelka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce ministerstva zahraničí Veronika Kuchyňová Šmigolová.

Boje mezi armádou a povstalci z polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) začaly v polovině dubna. Do Česka se postupně s pomocí Německa evakuovali tři občané. Podle dřívějších informací Černínského paláce se nacházejí dva Češi na jihu Súdánu v Nyale se skupinou tureckých občanů.

Bezpečná evakuace z oblasti konfliktu

Evakuační lety podle Kuchyňové Šmigolové dosud byly pouze z vojenské základny u Chartúmu, Turci plánují let z jihu, protože tam mají desítky občanů. Česká strana nemá přímý vliv na to, kdy se let uskuteční. „Nicméně víme zcela jistě, že naši dva občané jsou na jejich evakuačním seznamu a ve chvíli, kdy se tento let uskuteční, oni evakuováni budou,“ řekla.

Češi si podle ní sami vyhodnotili, že je lepší na evakuační let počkat než se pokoušet evakuovat jiným způsobem, například po zemi. Česko je s nimi v kontaktu prostřednictvím velvyslanectví v Káhiře, pod které Súdán spadá. „Pokud víme, jejich fyzická bezpečnost není v tuto chvíli ohrožena. Mají dostatek vody a potravin, což je základ pro to, aby tam ještě nějakou chvíli mohli zůstat,“ řekla Kuchyňová Šmigolová.

Ředitel firmy BM Services Jan Šritr tento týden ČTK řekl, že v Súdánu uvízli dva technici, kteří přijeli do elektrárny v Nyale udělat servis a údržbu sedmi naftových motorů, které tam společnost z Hradce Králové před deseti lety dodala. Techniky firma do Súdánu vyslala na přelomu března a dubna a jejich práce v elektrárně, která proud vyrábí na naftových agregátech, měla trvat přibližně dva měsíce.

Nepřehledná situace brání humanitární pomoci

Kuchyňová Šmigolová se nedomnívá, že by se ozvali s žádostí o pomoc další čeští občané. V mezičase podle ní Česko pomohlo jedné súdánsko-české rodině. Žena žila v Súdánu 50 let, nyní se s dcerou a třemi vnoučaty evakuovala do saúdskoarabské Džiddy, odkud přejedou do Káhiry.

Situaci v Súdánu ředitelka stále vnímá jako nepřehlednou. Válčící strany podepsaly při mírových jednáních v Džiddě dohodu, která má umožnit humanitární pomoc v africké zemi. O příměří se dál jedná, oznámily tiskové agentury s odvoláním na nejmenované vysoce postavené americké diplomaty.

Podle Kuchyňové Šmigolové existovalo už dříve několik dohod včetně té o humanitární pomoci, přinejmenším první várka pomoci ale byla rozkradena dříve, než se dostala k potřebným. „Byla bych velmi ráda, kdyby tahle dohoda dopadla lépe, ale musíme počkat, jak se to vyvine. Rozhodně to zatím nevypadá, že by došlo k nějakému dlouhodobému zastavení bojů mezi frakcemi,“ poznamenala.

Česko aktuálně do Súdánu přímou humanitární pomoc neposílá i vzhledem k tomu, že stále není úplně jasné, zda ji lze dostat přímo na místo určení. „Ale podílíme se na společné pomoci Evropské unie,“ dodala Kuchyňová Šmigolová. (ČTK)