Ve Staré Boleslavi pokračuje archeologický průzkum, od pondělí omezí dopravu

V centru Staré Boleslavi začnou kvůli další části archeologického průzkumu a opravám kanalizace částečná dopravní omezení. Od pondělí projedou řidiči kolem Staroboleslavské brány jen jedním pruhem.

S úplnou uzávěrou mezi částmi souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se počítá od 3. července. Práce jsou plánované zhruba do konce září. S opravou kanalizace chtělo město začít původně v dubnu. Muselo ji pozastavit kvůli záchrannému archeologickému průzkumu, který je nyní zhruba ve třetině, řekl ČTK starosta Robert Pecha (Vy jste město).

Archeologové tento týden dokončili první část prací, od pondělí se má průzkum přesunout do další části. „Otevře se to dál k hotelu Praha, proto bude u Staroboleslavské brány semafor a kyvadlový provoz,“ řekl Pecha. Dělníci podle něj budou moci začít s výměnou kanalizace ve výkopu a v části ulice Šarochova. Od července řidiči neprojedou z centra Staré Boleslavi do Brandýsa, úsek, který se zavře, je jedinou spojnicí. Pro objízdnou trasu budou muset využít dálnici D10, po které budou odkloněny i autobusové linky.

„Máme odkrytou přibližně třetinu zkoumané plochy, v dalších částech budeme pracovat postupně do července,“ řekl ČTK Karel Říha z Archeologického ústavu. Na vzácnější nálezy zatím archeologové nenarazili. Mezi nálezy o objemu zhruba 15 beden jsou převážně úlomky keramiky z období od druhé poloviny desátého do poloviny dvanáctého století. „Potom velké množství kostí, především velkých zvířat, něco málo mazanice, množství želez a několik málo raně středověkých nožů,“ doplnil Říha. Nejcennější jsou podle něj zatím železné nálezy. Hodnotu má každý keramický střep, který má okraj a výzdobu. Na základě toho jsme schopni datovat jednotlivé vrstvy,“ doplnil Říha.

V okolí brány a Šarachovy ulice, kam se práce přesunou, by měli archeologové narazit na středověký příkop. „Chceme zjistit, jak je hluboký a kudy přesně vede,“ řekl Říha. Nálezy by podle něj mohly doplnit výzkumy z 80. a 90. let.

Archeologický průzkum vyjde město zhruba na pět milionů korun. (ČTK)