Juchelka: Důchodci by neměli být součástí konsolidace veřejných financí

Opoziční hnutí ANO již dříve odmítalo odložení odchodu do důchodu ze současné hranice 65 let na vyšší věk. Přesto je to součástí reformy penzí, kterou ve čtvrtek vláda Petra Fialy (ODS) představila veřejnosti.

Pokud změnu schválí parlament, měl by každý padesátník jasně stanoveno, kdy půjde do penze, což by se odvíjelo od předpokládaného věku dožití. Průměrná doba pobírání důchodu v budoucnu by byla 21,5 roku.

„Pro mne je důležitá veličina věk dožití ve zdraví. Byl bych nerad, aby lidé šli z práce rovnou do hrobu nebo do LDN. Měli bychom zůstat u zastropování věku odchodu do důchodu a měli bychom to řešit jinak,“ říká opoziční poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka.

Ten je expertem této strany na témata v gesci ministerstva práce a sociálních věcí a tedy i důchodů. Podle něj existují profese, které lze těžko vykonávat třeba ve věku 67 let. A nejde přitom jen o fyzicky náročné práce.

„Nevím, jestli chcete, aby vaše dítě vezl na výlet řidič autobusu starý 67 let, nebo ho zachraňoval stejně starý neurochirurg či kardiochirurg. Mohu hrát divadlo do 95ti let, ale určitě nemůžete dělat práci vyžadující velkou koncentraci jakou potřebují třeba strojvůdci, piloti nebo kardiochirurg, zkrátka u ti, kdo mají zodpovědnost za jiné lidi,“ jmenuje chyby reformy Juchelka.