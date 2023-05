Gruzie nezavede proti Rusku sankce, slíbil premiér

Gruzínský premiér Irakli Garibašvili dnes prohlásil, že Gruzie nezavede proti Rusku jednostranné sankce. Stalo se tak den poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekrety rušící Gruzíncům vízovou povinnost při návštěvách Ruska kratších než 90 dnů a zákaz přímých letů ruských aerolinek do této zakavkazské země.

Putinův krok už ve středu kritizovala gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová jako „provokaci“ a označila jej za „nepřijatelný“ v době pokračující ruské agrese proti Ukrajině a okupace části gruzínského území.

Tbilisi má s Moskvou územní spory o dvě provincie, které se s Ruskou pomocí odtrhly od Gruzie a které Tbilisi vzhledem k přítomnosti ruských posádek pokládá za okupované.

„Nezavedeme proti Rusku jednostranné hospodářské sankce, protože tímto krokem bychom vytvořili velké problémy našemu obyvatelstvu a byznysu,“ řekl premiér Garibašvili podle ruské agentury Interfax.

Tbilisi se nepřipojilo k sankcím, které Západ zavedl proti Rusku v reakci na vpád ruských vojsk na Ukrajinu, za což vládu v Tbilisi kritizuje opozice. Garibašvili nicméně dnes prohlásil, že ruské firmy a občané, na které byly uvaleny sankce, nemohou působit na gruzínském území.

„Pokud jde o obchod a hospodářskou spolupráci s Ruskem, tak to patří k našim zájmům. Všichni by měli přistupovat k této skutečnosti s pochopením a v prvé řadě naši přátelé, pokud jsou to skutečně naši přátelé a nemají nějaké jiné úmysly,“ vzkázal premiér na Západ. Poznamenal, že se ptá „evropských přátel, kteří nabádají k přerušení obchodu s Ruskem a neobnovování letů (do Ruska), proč tak sami nečiní a neukončují obchodování“ s Rusy. „Jen loni Evropa zaplatila Rusku okolo 300 miliard,“ řekl Garibašvili podle Interfaxu, který neuvedl, v jaké měně měla být tato částka vyplacena. Premiér dodal, že gruzínský lid si přeje mír, stabilitu a sjednocení země. (ČTK, Interfax)