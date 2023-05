OSN posílí monitorování porušování lidských práv v Súdánu

Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) dnes těsně schválila intenzivnější monitorování porušování lidských práv v Súdánu, uvedla agentura Reuters. Iniciativu západních zemí schválilo 18 států, včetně Británie a USA. Proti bylo 15 zemí, převážně z Afriky.

Čtrnáct států se hlasování zdrželo. V Súdánu pokračují boje mezi místní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF), které vypukly 15. dubna.

„Myslím, že je opravdu důležité, aby súdánský lid věděl, že my v Radě pro lidská práva v Ženevě sledujeme, co se děje, a že jsme zděšeni tím, co vidíme,“ řekl britský velvyslanec při OSN Simon Manley.

Výsledek hlasování UNHCR zaručuje expertovi OSN pro Súdán mimo jiné vyšší pravomoci při monitorování porušování lidských práv.

Súdánský velvyslanec při OSN Hasan Hamíd Hasan označil boje v zemi za „vnitřní záležitost“ a volal po „afrických řešeních afrických problémů“. Jednání súdánské armády rovněž označil za „ústavní povinnost všech armád ve všech zemích“. (ČTK)