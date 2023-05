„Srbsko proti násilí!“ volají davy Srbů. Deník N s politologem Srdjanem Cvijićem nahlíží pod povrch zpráv o dvou tragédiích, které minulý týden uvrhly Srbsko do zoufalství – a je to velmi znepokojivý pohled. Co udělají protestující, až jim prezident Vučić nedá, co chtějí?