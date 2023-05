První kolo turecké volby prezidenta by vyhrála opozice, tvrdí průzkum

První kolo volby tureckého prezidenta by podle dnes zveřejněného průzkumu respektované agentury Konda vyhrál s náskokem několika procentních bodů kandidát opozice Kemal Kilicdaroglu.

Výsledek by mu ale nestačil pro zvolení již v prvním kole, a na konci května by tak svedl souboj o prezidentský úřad se stávající hlavou státu Recepem Tayyipem Erdoganem, píše agentura Reuters. V parlamentních volbách by nejvíce hlasů získala Erdoganova koalice, opozice společně s prokurdskými stranami, které kandidují samostatně, by však měla většinu preferencí.

Poslední průzkum agentury před nedělními volbami přisuzuje Kilicdarogluovi 49,3 procenta preferencí. Druhý by byl Erdogan s 43,7 procenta. Statistická chyba měření činí zhruba dvě procenta. Kandidátovi opozice se podařilo zvýšit svůj náskok. Podle sondáže z konce dubna dělil Kilicdaroglua od Erdogana méně než jeden procentní bod. Preference dvou dalších kandidátů na prezidenta jsou podle posledního průzkumu pod pěti procenty.

Pokud trend bude pokračovat, opozice může vyhrát už v prvním kole

Kdyby Kilicdaroglu dostal tolik hlasů, kolik mu přisuzuje průzkum, muselo by se 28. května uskutečnit druhé kolo prezidentské volby. „Nicméně pokud bude pokračovat trend zaznamenaný v minulém týdnu, existuje možnost, že volba (prezidenta) skončí v prvním kole ve prospěch Kemala Kilicdaroglua,“ uvedla agentura. Podle ní také není vyloučeno, že část voličů, kteří se v průzkumu vyslovili pro dva menší kandidáty, dá nakonec hlas jednomu ze dvou favoritů.

Komplikovanější je situace v parlamentu, kde jsou hlavními favority Erdoganova Lidová aliance a dvě opoziční koalice. Nejvíce hlasů by podle průzkumu získal Erdoganův blok s 44 procenty preferencí. Národní alianci, jejíž součástí je i Kilicdarogluova Lidová republikánská strana (CHP), přisuzuje sondáž 39,9 procenta hlasů. Do parlamentu by se dostala i prokurdská Aliance práce a svobody se zhruba 12 procenty hlasů.

Konkrétní rozložení sil v parlamentu tak bude záležet na přerozdělení mandátů. V Turecku platí pro strany a koalice sedmiprocentní limit pro vstup do parlamentu. Šest stovek křesel se rozděluje poměrným systémem a používá se pro to d’Hondtova metoda.

Průzkum agentura uskutečnila na vzorku zhruba 3500 respondentů. Rozhovory vedla ve dnech 6. a 7. května. (ČTK)