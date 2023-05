Tokio zasáhlo zemětřesení o síle 5,4

Japonsku do roku 2070 ubyde skoro třetina obyvatel. Ukazují to čerstvé vládní odhady. V zemi, kde teď žije přes 126 milionů lidí, jich pak má být jen 87 milionů – a z toho skoro 34 milionů (40 %) lidí starších 65 let. Prudce má naopak přibýt v Japonsku dlouhodobě žijících cizinců – z nynějších 2,2 % na téměř 11 %. (Kjódó)