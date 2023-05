V minulém roce opustilo svoji rodnou zemi 71 milionů lidí

Cizinecká policie zadržela od počátku roku do dneška při takzvané tranzitní migraci 382 lidí. Byli to zejména Syřané a nejčastěji přicestovali do Česka přes slovenskou hranici. V prvním čtvrtletí se přes ČR pokusilo nezákonně dostat do některé další evropské země 207 uprchlíků.