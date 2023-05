Organizace budou školit učitele, jak pracovat s dětmi s traumatem. Pracovníci ve školách a sociálních službách se mohou od začátku května hlásit na nový kurz, v němž se budou učit poskytovat podporu dětem, které zažily domácí násilí nebo se setkaly s dalšími traumatickými zkušenostmi.

Za vzdělávacím programem PorT – Porozumění traumatu stojí organizace Society for All (SOFA), která dříve fungovala pod názvem Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, a ROSA. Vzdělávací program dnes na konferenci ke vzdělávání představila manažerka projektu Leona Pejcharová.

„V trauma respektujícím přístupu jsou uplatňovány principy bezpečí, vzájemné důvěry, podpory, sounáležitosti a úcty k jedinečnosti každého člověka,“ uvedla.

Cílem programu je podle informací na webu projektu nastavovat podmínky pro to, aby dětem s traumatickými zkušenostmi byla ve školách a dalších institucích poskytována podpora, která pomůže zmírňovat důsledky negativních zážitků. Organizace vytvořily specializované školení zaměřené na porozumění potřebám dětí s traumatickými zkušenostmi, vzdělávají lektory a vytváří metodické materiály. V šestnáctihodinovém kurzu si jeho účastníci mimo jiné osvojí regulační techniky, které jsou vhodné ke zklidnění dítěte. Rovněž zjistí, jak včas poznat dítě ohrožené domácím násilím a jak situaci řešit.

Podle vedoucí odborného sociálního poradenství organizace ROSA Branislavy Marvánové Vargové jsou v Česku vysoké počty dětí, které mají zkušenost s domácím násilím. „V každé školní třídě jsou statisticky jedno až dvě děti, které jsou svědky domácího násilí. Tyto děti žijí v trvalém napětí, ztrácejí pocity jistoty a bezpečí,“ řekla psycholožka a psychoterapeutka.

U dětí, které jsou svědky násilí mezi rodiči, si lze podle expertky všimnout nepozornosti, výkyvů ve výkonu, zvýšené únavy, apatie nebo naopak neklidu a až agresivního chování. S takovými dětmi je podle zástupců organizací SOFA a ROSA potřeba ve školách pracovat specifickým způsobem a zařazovat činnosti, které mohou zamezit projevům nezvladatelného chování.

Mezi aktivity, které pomáhají předcházet problematickému chování u školáků ve vyučování, patří podle předsedkyně SOFA Lenky Felcmanové pohybové přestávky a dechová cvičení. Některým dětem zase může k lepšímu soustředění pomoci využívání pomůcek jako jsou kousací pomůcky, podsedáky a zátěžové deky.

Stres, který může vést k záchvatům a podobnému náročnému chování, může zmírnit přizpůsobení činností ve škole možnostem a potřebám dítěte. Podle odbornice by tak učitelé v hodinách měli objem zadávané práce přizpůsobovat aktuální pozornosti žáka a činnosti promyšleně a dostatečně často střídat. Aktivity by přitom měly být volené a do výuky řazené podle toho, jak náročné na pozornost dítěte jsou.

SOFA podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému a usiluje o to, aby cílem vzdělávání byl maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu každého dítěte. ROSA poskytuje pomoc obětem domácího násilí, zajišťuje pro ně poradenství a azylové ubytování. (ČTK)