Republikáni se přou, zda po verdiktu Trumpa podpořit, či odmítnout

Republikánští politici se přou, zda se postavit za Donalda Trumpa, o němž včera soudní porota rozhodla, že sexuálně zneužil spisovatelku E. Jean Carroll, nebo jej přimět k odstoupení z předvolební kampaně.

Podle floridského senátora Marca Rubia je „porota vtip a celý případ je vtip“, protože se soud konal v New Yorku, kde žijí většinově demokratičtí voliči. Z New Yorku pocházeli pouze dva z devíti členů poroty, která zůstala kvůli možným útokům i po vynesení rozhodnutí anonymní.

Podle poslance Markwayne Mullina je pro Trumpa „velmi obtížné“ dosáhnout spravedlivého procesu „v kterémkoli z těchto liberálních států“.

Senátor Mitt Romney má za to, že Trump se verdiktem poroty diskvalifikoval ze snahy stát se znovu prezidentem, protože „na to zřetelně nemá předpoklady“.

Asa Hutchinson: "Republicans should not be dismissing this and saying this is not of any significance. It is…What's remarkable about the United States of America is our rule of law and our justice system…We can't have leaders that undermine it and disrespect it." pic.twitter.com/pP6u9UWPEO

