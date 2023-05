Senát chce o polovinu zvýšit horní limity pro zakázky malého rozsahu. V případě stavebních prací by se podle horní parlamentní komory měl zvýšit ze šesti na devět milionů korun.

U zakázek na dodávky a služby by se měl zvýšit ze dvou na tři miliony korun. Změnu, se kterou ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) nesouhlasil, nyní posoudí Sněmovna.

Zastánci zvýšení, které podpořily senátní výbory hospodářský a pro územní rozvoj, jej zdůvodňují inflací spolu s tím, že se limity devět let nezměnily. Podle kritiků navýšení rozšiřuje prostor pro korupci a machinace s cenou zakázek.

Zvýšení limitů vložili senátoři do vládní novely, podle níž firmy odsouzené za pojistný podvod nebudou mít přístup k veřejným zakázkám. Norma navíc zpřísní přístup k zakázkám pro firmy odsouzené za korupci. Bartoš uvedl, že novela reaguje na stanovisko Evropské komise z listopadu 2019.

Vybraní dodavatelé podlimitních zakázek také budou muset prokazovat čestným prohlášením, že jsou způsobilí a že nebyli odsouzeni za zákonem stanovené trestné činy. Bartoš už loni na podzim uvedl, že zákon upravuje povinnost prokazovat kvalifikaci tak, aby se společnosti tvořící koncerny nemohly trestní odpovědnosti vyhnout. Pokud bude společnost v koncernu odsouzena k zákazu účasti na veřejném tendru, nebude se moci na zakázce podílet, i když ji získá její sesterská společnost.

Sněmovna vládní novelu upravila tak, aby u podlimitních zakázek nemuseli vyhlašovat zadávací řízení příjemci veřejné podpory od veřejného zadavatele, pokud jde o zakázku na dodávky nebo služby související s podporou práce s dětmi a mládeží. Vláda v návrhu zavedla výjimku pro podlimitní zakázky, které zadává Finanční analytický úřad pro účely boje s praním špinavých peněz nebo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pro zajišťování kybernetické bezpečnosti státu.

Poslanci do novely zahrnuli i mírnější podmínky pro některé zemědělce. Nebudou považováni za veřejné zadavatele, pokud budou pořizovat zakázku za peníze z některých evropských dotací. Týkat se to bude takzvaných sazbových dotací, kdy je stanovena sazba dotace, například u pěstování ovoce a zeleniny nebo například vinařství. Bartoš uspěl se svým návrhem, aby ČR mohla v některých případech vystupovat jako celek a aby jednotlivé resorty mohly společně využívat vysoutěžené zakázky. Týkat se to má hlavně informačních technologií. (ČTK)