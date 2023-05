Policie od počátku roku zadržela 382 lidí při tranzitní migraci

Cizinecká policie zadržela od počátku roku do dneška při takzvané tranzitní migraci 382 lidí. Byli to zejména Syřané a nejčastěji přicestovali do Česka přes slovenskou hranici. V prvním čtvrtletí se přes ČR pokusilo nezákonně dostat do některé další evropské země 207 uprchlíků.

Vyplývá to ze zprávy zveřejněné na stránkách cizinecké policie a z údajů, které ČTK poskytl její mluvčí Josef Urban.

O migraci bude dnes jednat německý kancléř Olaf Scholz s premiéry spolkových zemí. Jednání se koná v době, kdy ministři vnitra Saska a Braniborska požadují po spolkové ministryni vnitra Nancy Faeser dočasné obnovení hraničních kontrol na hranicích s Českou republikou a Polskem. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) na počátku týdne uvedl, že počty lidí, kteří se snaží o nelegální překročení hranic, nejsou tak vysoké, aby bylo třeba uvnitř Schengenského prostoru zavádět hraniční kontroly.

Od ledna do konce března zadržela cizinecká policie při tranzitní migraci 207 lidí, o 15 více než loni. Nejvíce bylo Syřanů, následovali Turci, Maročané a Indové. Do Česka přijeli nejčastěji autem nebo přiletěli. Nejvíce uprchlíků zajistili policisté v Jihomoravském kraji. V dubnu odhalila podle Urbana policie 141 lidí, kteří se pokusili o nezákonný přechod ČR, v květnu zatím 34.

Německý deník Bild v pondělí napsal, že německá policie za první tři měsíce roku eviduje 19 627 lidí, kteří se do země dostali bez povolení. Je to podle něj skoro o 6700 meziročně víc. Fiala následně připomněl, že Česko loni čelilo náporu nelegální migrace, proti němuž mimo jiné bojovalo kontrolami na hranicích se Slovenskem. Podotkl, že od té doby se situace na této trase výrazně zlepšila.

Německo zavedlo od podzimu 2015 kontroly na hranicích Bavorska s Rakouskem. Učinilo tak poté, co se desítky tisíc uprchlíků a dalších migrantů vydaly z Řecka balkánskou cestou do západní Evropy. Pohraničníci kontrolují ale jen namátkově. (ČTK)