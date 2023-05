Putin seděl na přehlídce vedle veterána, který okupoval Československo

Ani jeden ze dvou veteránů, mezi kterými seděl ruský prezident Putin na vojenské přehlídce, nebojoval proti nacistickému Německu. Jurij Dvojkin (98) potlačoval vzpouru na Ukrajině, Gennadij Zajcev (89) velel obsazování ministerstva vnitra v Československu v roce 1968.

Novináři z investigativního serveru Agentstvo zjistili, že oba „vyvolení“, mezi které usedl prezident Putin, když sledoval vojenskou přehlídku na Rudém náměstí, byli příslušníky NKVD, nikoliv Rudé armády. Na frontě nikdy ani jeden z nich nebyl.

Dvojkin se sice přihlásil v roce 1942 dobrovolně do armády, ale po dokončení školy pro snajpry dostal jiný úkol – v roce 1944 ho poslali v řadách NKVD na západní Ukrajinu likvidovat protikomunistický nacionalistický odboj. Sám Dvojnik na tuto akci vzpomíná takto: „Během dvou dnů jsme zastřelili pět tisíc lidí a stali se pány Lvova…“

Druhý veterán, který sedí po Putinově levé ruce, se do řad armády vzhledem k věku dostal až v roce 1953. Velké vlastenecké války se tedy Zajcev vůbec neúčastnil. V roce 1959 se stal agentem KGB. O devět let později byl vyslán potlačovat „protisovětské protesty“ do Československa. Velel 7. skupině Správy KGB SSSR a v rámci operace Dunaj obsazoval budovu ministerstva vnitra v Praze. V 70. letech Zajcev velel slavné protiteroristické jednotce Alfa. (Agentstvo)