Česko postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize

Česká republika postoupila do finále hudební soutěže Eurovize. Pop-folklorní skupina Vesna uspěla se skladbou My Sister’s Crown. Letošní ročník nehostí loňský vítěz, kterým byla Ukrajina, ale kvůli ruské válce v této zemi pořádá soutěž loni druhá Velká Británie.

Your votes have been counted and Czechia 🇨🇿 is through to the Grand Final! #Eurovision pic.twitter.com/iL9qLvjgzW

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023