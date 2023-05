Slavný Kronos Quartet hrál v Brně soudobou hudbu, Gershwina i Hendrixe

Slavný smyčcový Kronos Quartet zahrál na brněnském JazzFestu. Koncert v Sono Centru sledoval vyprodaný sál, řekl ČTK za pořadatele Radek Babička. Americké kvarteto se věnuje soudobé hudbě s přesahy do mnoha různých žánrů, včetně jazzu. Nahrává také filmovou hudbu.

Do Brna přivezla čtveřice hudebníků žánrově rozrůzněný program tvořený skladbami napsanými či aranžovanými přímo pro Kronos Quartet. Zazněla tak například osobitá verze písně Summertime od George Gershwina, skladba Purple Haze z repertoáru rockového kytaristy Jimiho Hendrixe v úpravě pro smyčcové kvarteto nebo hudba z filmu Fontána.

Kronos Quartet momentálně tvoří houslisté David Harrington a John Sherba, violista Hank Dutt a cellista Paul Wiancko. Muzikanti ale na pódiu využívají i další nástroje, od činelů a bubnu „kopáku“ až po různé digitální „hračky“. Pokud to partitura vyžaduje, klidně i sborově vykřiknou.

Kvarteto dlouhodobě formuje své následovníky. Ke svému 50. výročí vytvořilo projekt nazvaný 50 for the Future – bezplatnou digitální knihovnu 50 soudobých skladeb, která má smyčcovým kvartetům umožnit rozvoj a zdokonalit jejich dovednosti potřebné pro interpretaci repertoáru 21. století.

Harrington publikum ujistil, že kdokoliv dnes může přijít z koncertu domů, skladby si stáhnout a začít cvičit. „Jsou zdarma pro kohokoliv, na celém světě,“ uvedl hudebník.

Právě z knihovny 50 for the Future čtveřice čerpala i při svém dnešním koncertu. Zazněla tak například skladba Little Black Book od elektronické hudebnice Jlin nebo Excerpt from Sivunittinni od inuitské umělkyně Tanyi Tagaqové.

Kronos Quartet zahraje ve středu také v Praze v kostele U Salvátora. Brněnský JazzFest pokračuje 19. května koncertem zpěvačky a klavíristky Diany Krallové v Bobycentru. Program je dostupný na webu www.jazzfestbrno.cz. (ČTK)