Porota: Trump sexuálně zneužil spisovatelku E. Jean Carroll

Federální porota v New Yorku rozhodla, že exprezident USA Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku E. Jean Carroll. Má jí vyplatit dva miliony dolarů odškodného za zneužití a další tři za poškození pověsti. Carroll ho zažalovala a obvinila ze znásilnění v 90. letech.

Novinářka E. Jean Carroll má na sobě podle svých slov kabát, který měla v momentě sexuálního útoku Donalda Trumpa v 90. letech. Foto: New York Magazine

Carroll tvrdí, že ji Trump v roce 1996 znásilnil v převlékací kabince obchodního domu v New Yorku. Porota dospěla k závěru, že to se neprokázalo, Trump ale podle ní tehdy Carroll sexuálně zneužil. Sexuální zneužití je v právu státu New York definováno jako sexuální kontakt bez předchozího souhlasu. Podle poroty se politik také dopustil pomluvy, když loni na své sociální síti Truth Social napsal, že tvrzení Carroll o znásilnění, které se objevilo v její knize, je lež a podvod.

Porota, složená ze šesti mužů a tří žen, se dnes o věci radila tři hodiny a její závěr je podle amerických médií velkou komplikací pro Trumpovy snahy získat republikánskou nominaci do prezidentských voleb v příštím roce.

Trump prohlásil, že verdikt poroty o jeho odpovědnosti za sexuální zneužití je skandální. Podle zástupců jeho kampaně se exprezident odvolá.

Spisovatelka E. Jean Carroll rozhodnutí soudu komentovala jen stručně. „Máme velkou radost,“ řekla, když opouštěla budovu soudu v newyorském Manhattanu. Prohlášení zveřejní později. (CNN, ČTK)