Mladý, velmi inteligentní a vzdělaný, s velkým ekonomickým renomé. Odkud přichází příští slovenský premiér, který má vést přechodnou vládu do zářijových voleb, co má za sebou a co se od něj za těch pár měsíců čeká? Přinášíme profil Ľudovíta Ódora.