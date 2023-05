Na vojenské přehlídce v Moskvě byl jediný tank

Během vojenské přehlídky projel přes Rudé náměstí v Moskvě jediný tank. Muzejní exponát T-34. Ani ruské letectvo se oslav Dne vítězství ve Velké vlastenecké válce (1941–1945) neúčastnilo.

By popular request:

List Of Tanks That Took Part In #Russia’s 2023 Victory Parade 🇷🇺

– 1 T-34/85 pic.twitter.com/958Ip5fYIP

— Oryx (@oryxspioenkop) May 9, 2023