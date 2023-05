Kalousek dostal od TOP 09 nabídku na návrat do politiky

Miroslav Kalousek dostal od TOP 09 nabídku, aby za stranu kandidoval na Praze 2 do Senátu. Serveru Seznam Zprávy to potvrdil šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Kalousek by své rozhodnutí měl oznámit v létě. V tomto obvodě by se nejspíš střetl s Markem Hilšerem, který bude mandát obhajovat.