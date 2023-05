Izrael v Pásmu Gazy zaútočil na Islámský džihád, zemřelo deset Palestinců

Izrael v noci na dnešek zaútočil v Pásmu Gazy na cíle spojené se skupinou Islámský džihád. S odvoláním na izraelskou armádu to napsala agentura DPA, podle níž zahynulo nejméně deset Palestinců, včetně vysoce postavených činitelů organizace, kterou Izrael viní z raketových útoků.

Jeden ze svědků agentuře Reuters řekl, že zaslechl dvojici výbuchů na území, které léta čelí izraelské blokádě kvůli tomu, že v něm vládne radikální hnutí Hamás. DPA s odvoláním na svědky a palestinské zdroje napsala, že izraelské drony zasáhly dvě budovy patřící Islámskému džihádu. Obě byly těžce poškozeny a hoří.

Útoky si podle palestinských zdrojů vyžádaly deset mrtvých a deset zraněných. Mezi mrtvými jsou i nejméně tři vysoce postavení činitelé radikálního hnutí. Podle Islámského džihádu, který chce „pokračovat v odporu“, zemřely také jejich ženy a několik dětí.

Útoky se uskutečnily necelý týden poté, co ozbrojenci z Pásma Gazy vystřelili na Izrael přes 100 raket v reakci na úmrtí činitele Islámského džihádu, který v izraelském vězení držel 86 dní hladovku.

Také tentokrát Izrael počítá s možností odvety, a uzavřel proto podle listu The Jerusalem Post hraniční přechody do Gazy. Izraelcům žijícím poblíž tohoto pásma při Středozemním moři nařídil, aby do středy zůstali v blízkosti krytů. Školy zde budou dnes zavřené. (ČTK)