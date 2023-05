Pulitzerovu cenu získala AP za zpravodajství z Ukrajiny

Hlavní Pulitzerovu cenu za novinářskou práci letos získal tým agentury AP za zpravodajství z obléhaného ukrajinského Mariupolu. AP získala ocenění i za snímky, které od začátku války na Ukrajině pořizují její fotoreportéři.

Zlatá medaile za veřejnou službu, která je hlavním oceněním, putuje týmu novinářů z agentury AP, do nějž patří reportérka Lori Hinnantová, videožurnalista Mstyslav Černov, producentka Vasilisa Stěpaněnková a fotoreportér Jevhen Maloletka.

Ti přijeli do přístavu Mariupol po zahájení ruské invaze 24. února 2022, ve městě zůstali více než dva týdny a zdokumentovali ničení města ruskými jednotkami včetně útoků na nemocnice a civilní infrastrukturu. Byli to poslední mezinárodní novináři v Mariupolu, než se jim podařil riskantní útěk z města.

Maloletka letos dostal za svůj snímek z rozbombardované porodnice v Mariupolu i cenu World Press Photo.

Cenu za domácí reportáž dostala Caroline Kitchenerová z deníku The Washington Post, která sledovala důsledky rozhodnutí o omezení přístupu k potratům a napsala například příběh o mladé dívce z Texasu, která nemohla přerušit nechtěné těhotenství a porodila pak dvojčata.

Cenu za prózu získali spisovatelé Barbara Kingsolverová a Hernan Diaz.

Pulitzerovy ceny udílí Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považovány za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Porota vyhlašuje vítěze v 15 novinářských kategoriích, zlatou medaili nicméně udílí jen v jediné, a to za veřejnou službu. Loni hlavní cenu získal list The Washington Post za zpravodajství kolem nepokojů v sídle Kongresu z ledna 2021. (ČTK)