Do krypty kostela ve Staré Vodě byly po letech vráceny ostatky tří piaristů

Do krypty kostela v zaniklé Staré Vodě na Libavé byly po 30 letech vráceny ostatky tři členů řádu piaristů, které tam byly nalezeny na začátku 90. let.

Kosterní pozůstatky trojice mnichů z bývalého kláštera byly ve zdevastovaném poutním kostele nelezeny na začátku 90. let a poté na dlouhá léta uschovány v ústavu Antropos v Brně. „Jedná se o dva kněze a jednoho bratra. Jeden z kněží byl převorem zdejšího kláštera,“ řekl dnes ČTK emeritní břevnovský varhaník Aleš Jan Tománek, který ve Staré Vodě začal působit a loni oživil myšlenku vrátit kosterní pozůstatky mnichů zpět do krypty ve Staré Vodě.

Nález v kryptě

Členové řádu piaristů byli v kostele ve Staré Vodě a jeho okolí podle Tománka pohřbívání od roku 1691. Jejich ostatky byly až do roku 1782 ukládány kromě krypty také v sakristii, křížové chodbě a na přilehlém hřbitově. Celkem bylo ve Staré Vodě pohřbeno 68 piaristů. Zachovalé ostatky tří mnichů, kteří zemřeli v letech 1696, 1698 a 1715, byly v kryptě nalezeny na začátku 90. let. Armáda tehdy zahájila opravu zničeného kostela a nechala provést archeologický průzkum.

V kryptě byly objeveny i části textilní výstelky rakve, jejího kování a podešve z bot. Součástí nálezu byl také medailon, který jeden z mnichů nosil. Odborníci při studiu kosterních pozůstatků zjistili, že mniši trpěli artrózou kloubů. „Souvisí to s tím, že tehdy ještě nebyl dokončen klášter a oni žili v dřevěném provizoriu,“ podotkl Tománek. Kosterní ostatky trojice piaristů dnes byly uloženy do nových rakví z dubového a modřínového dřeva, při jejichž výrobě nebyl použit ani jeden hřebík. Vchod do krypty bude zakryt sklem. Součástí pietního aktu dnes byla mše svatá, které se zúčastnily desítky lidí z okolních obcích.

Diskutovaný návrat

Podle Tománka se o návratu pozůstatků z brněnského ústavu zpět do kostela ve Staré Vodě hovořilo léta. „Pouze jsem oživil nápad paní Jany Krejčové ze Svatého Kopečku. Je to historička, která napsala spoustu publikací o tomto kostele a o návrat ostatků usilovala už v roce 2016. Tehdy to ale nebylo možné, protože toto poutní místo bylo ještě součástí vojenského prostoru,“ řekl Tománek. Záměr se podařilo díky přechodu okolních obcí pod civilní správu dotáhnout do úspěšného konce až nyní, pomohla i starostka nedalekého Města Libavá Štěpánka Tichá.

Barokní kostel je jedinou dochovanou stavbou připomínající někdejší obec Stará Voda, která zanikla v roce 1946. Do konce 30. let minulého století byl významným poutním místem. Po druhé světové válce, kdy bylo z těchto míst odsunuto původní německé obyvatelstvo, se stal kostel součástí nového vojenského výcvikového prostoru Libavá. Na zkáze kostela se nejvíce podepsal pobyt spojeneckých armád po sovětské okupaci země. Na zdech jsou i dnes patrné četné nápisy v azbuce. Na obnově kostela i jeho okolí pracují dobrovolníci z řad skautů téměř tři desítky let. (ČTK)