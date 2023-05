Česko by podle ministryně obrany Jany Černochové mělo přispívat k mírovému řešení války na Ukrajině, ne ale za cenu toho, že by se země napadená Ruskem měla vzdát části svého území. „Popřelo by to všechny oběti, které tam od začátku válečného konfliktu jsou,“ řekla Černochová na Vítkově po ceremoniálu ke Dni vítězství.