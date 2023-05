Erdoğan si řekl v Istanbulu o hlasy. Opozici chce poslat „důchodu“

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan zakončil svou oficiální volební kampaň. „Istanbul je Turecko,“ zdůraznil na bývalém mezinárodním letišti. Z pódia poděkoval všem přítomným podporovatelům – bylo jich podle něj přes 1,7 milionu.

Istanbulské předvolební shromáždění prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Turecká hlava státu zdůraznila, že pokud pro něj bude Istanbul hlasovat, souboj s opozicí skončí a bude ji moct poslat do „důchodu“. Opoziční blok složený ze šesti stran mimo jiné znovu obvinil ze spolupráce s teroristy.

„Dostávají pokyny z Kandilu,“ řekl Erdoğan s odkazem na horskou oblast íráckého Kurdistánu, kde má své základny Strana kurdských pracujících, která je v Turecku zakázaná a označovaná za teroristickou organizaci.

Letiště jako symbol

Istanbul má pro Erdoğana speciální význam – právě tady totiž v 90. letech začínal svou politickou kariéru coby starosta. Ve funkci působil od roku 1994 do 1998.

I proto ve více než hodinovém proslovu mimo opozice a jejích kroků kritizoval také současného starostu města Ekrema İmamoğlu, který prý namísto starosti o město jezdí po zemi v rámci kampaně opozičního bloku. Právě İmamoğlu by se měl v případě úspěchu opozičního prezidentského kandidáta Kemala Kilicdaroglua stát jedním z jeho viceprezidentů.

Erdoğanově kritice se nevyhnula ani západní média, která na něj i celé Turecko podle jeho slov opakovaně útočí. Nejlepší odezvou jejich kritice prý bude vidět plné letiště jeho podporovatelů.

Za výběrem místa konání nicméně nestojí jen jeho kapacita: letiště představuje jedno ze symbolů spojených s neúspěšným pokusem o vojenský převrat v roce 2016.

Ještě před příchodem prezidenta se na pódiu vystřídali zástupci stran, které spolu s AKP tvoří Lidovou alianci – tedy krajně pravicová nacionalistická HDP, islamistická YRP a ultranicionalistická BBP. Když se ve třičtvrtě na pět objevil na pódiu za zvuku hudby Erdoğan se svou ženou, přivítal ho dav hlasitým pokřikem.

Shromáždění století

„Je to tu skvělé, Erdoğan je skvělý,“ hodnotí jeden z přítomných podporovatelů prezidenta, zatímco hledí do pomalu se plnícího prostoru pod pódiem a vyzvídá, odkud zahraniční novináři přijeli.

Příznivci tureckého prezidenta začaly mířit na prostranství u dnes už nepoužívaného mezinárodní letiště pojmenovaného po zakladateli Turecké republiky Atatürkovi před polednem. Na svého politického oblíbence tak někteří čekali na sluncem vyhřáté ploše i několik hodin. Před slunečními paprsky je chránily pořadateli rozdávané bílé kšiltovky se znakem rozsvícemé žárovky, tedy symbolem, který je v turecké politice neodmyslitelně spjat právě s Erdoğanovou stranou AKP.

V prostoru vzniklo mimo jiné také na 80 provizorních mešit v podobě bílých stanů, které po dobu akce sloužily zájemcům jako modlitební místo.

Už cestou na letiště se ze silnic ozývaly nadšené pokřiky i troubení a z oken osobních automobilů i autobusů plápolaly vlaječky vládnoucí strany AKP a Turecka. Podle místního předsednictva AKP mělo jít o jednu z největších předvolebních akcí vůbec. Už před mítinkem se mluvilo o „shromáždění století“.

O víkendu v Istanbulu předvolební shromáždění pořádal také opoziční blok v čele s prezidentským kandidátem Kemalem Kiliçdarogluem. Parlamentní volby a první kolo prezidentských voleb se v zemi konají za týden, v neděli 14. května.

Předvolební průzkumy naznačují, že půjde o velmi těsný souboj, a to v obou kláních. Erdoğan je u moci přes 20 let, prezidentem země se stal v roce 2014 a za svou politickou kariéru posbíral mnoho volebních vítězství. Květnové volby ale podle mnohých zahraničních komentátorů představují nelehký úkol i pro matadora turecké politiky, jakým je Erdoğan – a to především kvůli vysoké inflaci v zemi, ale také kritice za opožděnou reakci vlády po únorovém ničivém zemětřesení, které si v zemi vyžádalo přes 48 000 obětí.