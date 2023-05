Potraviny se už k cenám před krizí nevrátí. Trhu by pomohly vyšší pokuty za kartely, říká agrární ekonom

Čeští policisté dostali z Argentiny do Česka muže podezřelého z 15 let staré vraždy. V posledních týdnech byli předáni do Česka také další dva lidé podezřelí z trestné činnosti. Od počátku letošního roku policisté eskortovali podezřelé ze zahraničí ve 40 případech. (Policie ČR)