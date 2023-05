Tři zranění po střelbě v Texasu bojují o život

Svědek včerejší hromadné střelby v texaském obchodě Steven Spainhouer popsal první minuty po útoku. „Byl jsem první na místě. Šel jsem pomoct holčičce, co se schovávala v křoví. Když jsem jí chtěl nahmatat tep, uviděl jsem, že je mrtvá.“

V sobotu po půl čtvrté odpoledne před obchodním domem Allen Outlets zastřelil muž osm lidí a sedm těžce zranil. Obětem je mezi pěti a jednapadesáti lety. Tři zranění bojují o život, čtyři jsou ve stabilizovaném stavu.

Střelec je devátým mrtvým. Zastřelil jej policista, který byl na místo shodou okolností povolán kvůli jinému případu.

Palubní kamera jednoho z aut, které právě přijíždělo k obchodnímu domu, jej zachytila, jak vystoupil ze svého auta a zahájil palbu. Řidič tohoto vozu začal pomalu couvat.

Upozorňujeme na potenciálně stresující obsah videa v Tweetu, které zachycuje, jak střelec zahájil palbu:

Warning: Disturbing video. Mass shooting in Allen, Texas. Shooter gets out of silver car, opens fire on several shoppers outside mall. pic.twitter.com/j9UmR9ucIR

Z dostupných informací je zatím známo, že muži bylo přes třicet let, byl hispánského původu a v oblasti dlouho žil. Shodou okolností hackeři ten den zaútočili na počítačové systémy místní policie, a ta proto nemohla o útočníkovi zjistit z databáze více. Muž měl na sobě při útoku vojenskou výstroj a na těle připevněné ještě nejméně tři zásobníky.

Z toho policie vyvozuje, že nebýt rychlého zásahu přítomného policisty, bylo by krveprolití ještě větší.

Obchodní středisko bylo v lockdownu, lidé byli postupně evakuováni. Jeden z nakupujících natočil záběry, na nichž je vidět, jak ozbrojení policisté pomáhají evakuovat zákazníky, kteří běží s rukama nad hlavou nedaleko od mrtvého střelce.

Upozorňujeme na potenciálně stresující obsah videa v Tweetu, které zachycuje útěk zákazníků:

Another day in America. Active shooter situation in Allen Outlet Mall in Allen, TX. Video from a shopper who was evacuated at scene #activeshooter #GunViolence #Texas #massshooting #AllenPremiumOutletsMall pic.twitter.com/xcPnKlPu0k

