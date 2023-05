Při etnických střetech v Indii zemřelo nejméně třicet lidí

Při etnických střetech v indickém severovýchodním státě Manípur zemřelo nejméně třicet lidí. Násilnosti propukly v týdnu kvůli sporům týkajícím se změny oficiálního postavení hlavního etnika, která by mu podle jiných skupin poskytla přílišné výhody.

Davy útočily na domy, vozidla, kostely a chrámy, přibližně 10 000 lidí bylo údajně vysídleno. K udržení pořádku byly vyslány tisíce vojáků. V několika okresech platí zákaz vycházení a byl pozastaven přístup k internetu.

Armáda tvrdí, že se jí daří dostat situaci pod kontrolu, ale hinduistická nacionalistická vláda státu vedená BJP byla obviněna, že nedělá dost pro to, aby násilnostem zabránila.

Příslušníci komunity Meitei, kteří tvoří nejméně 50 % obyvatel státu, již léta požadují zařazení do kategorie privilegovaných kmenů.

Indie vyhrazuje pro komunity spadající do této kategorie státní zaměstnání, přijímání na vysoké školy a volená místa na všech úrovních státní správy, aby napravila historické křivdy, které jim upíraly rovné příležitosti.

Tento status by Meitejům umožnil přístup k lesní půdě a zaručil by jim podíl na státních pracovních místech a místech ve vzdělávacích institucích. Ostatní kmeny se obávají, že by mohly ztratit kontrolu nad svými původními lesními sídly. (BBC)