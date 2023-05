Turecká opozice roztančila Istanbul a slíbila spravedlivější budoucnost

V Istanbulu skončilo jedno z největších předvolebních setkání opozičního bloku Národní aliance. „Budu prezidentem, který nebude nikoho marginalizovat a nebude zpochybňovat ničí životní styl. To vám slibuji,“ řekl prezidentský kandidát Kemal Kiliçdaroglu. Na mítink přišlo podle místních médií několik stovek tisíc lidí.

Předvolební mítink turecké opozice. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Lídr nejsilnější strany aliance CHP Kiliçdaroglu své příznivce pod širým nebem ujistil, že jako prezident bude respektovat právo a zajistí, aby v zemi žili všichni v míru. „Budu vládnout 85 milionům lidí a budu se ke všem chovat podle zákona,“ uvedl.

Ještě před jeho příchodem na pódiu vystoupili lídři zbylých stran uskupení a také ankarský a istanbulský starosta Ekrem Imamoglu a Mansur Yavas, kteří se v případě volebního úspěchu Aliance národa stanou viceprezidenty.

„Vypískejme ty, kteří hanobí dějiny demokracie, aby se už k něčemu takovému nikdy neodvážili. Síla národa bude respektována,“ řekl směrem k voličům Imamoglu, zatímco vzduchem plápolaly tisíce tureckých vlajek, podobizny zakladatele republiky Mustafy Kemala Atatürka i vlajky jednotlivých stran opoziční koalice.

Řečníci komentovali ekonomickou situaci v zemi, potřebu ochránit demokracii v Turecku i nutnost vrátit se k parlamentnímu systému – to je také jedním z hlavních společných cílů opozičního bloku. Tématem byla také migrace – Kiliçdaroglu řekl, že nejpozději do roka jeho vlády se všichni migranti žijící v Turecku, především Syřané, vrátí do svých zemí. V zemi žije přes 3,5 milionu uprchlíků. Protimigrační nálady začaly v některých oblastech růst především v souvislosti s růstem inflace a životních nákladů obyvatel.

Na konci emotivních proslovů se příznivci různých věkových kategorií koalice loučili s politiky spojením prstů do tvaru srdce, tedy symbolu, který Aliance národa a především Kiliçdaroglu v kampani opakovaně používá.

Istanbulský mítink Aliance národa měl původně proběhnout v neděli 7. května. V ten samý den nicméně do města míří v rámci zakončení své kampaně také současný prezident země Recep Tayyip Erdogan, který v Istanbulu vyrůstal a několik let zde také zastával funkci starosty. Opoziční blok proto svou akci o den posunul.

Pětihodinovou politickou akci zakončila hlasitá hudba a tanec. Přítomní podporovatelé Kiliçdaroglua, se kterými Deník N mluvil, popisují pocity naděje a radosti před prvním kolem prezidentského klání a parlamentními volbami, které se budou oboje konat v neděli 14. května.. „S Kiliçdarogluem se vrátí spravedlnost,“ popsala své bezprostřední pocity při odchodu z istanbulského parku 32letá učitelka. „Je na čase, aby Erdogan skončil,“ dodala její kamarádka, se kterou na akci společně přijely z druhé strany metropole.