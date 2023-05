Korunovaci lze chápat jako sjednocující prvek v těžké době pro Británii, řekl Petr Pavel novinářům

Korunovace byla velký zážitek, řekl novinářům Petr Pavel. Korunovaci lze podle něj chápat jako sjednocující prvek v době, kdy je Británie v těžkostech. „Symboly někdy hrají důležitou roli,“ doplnil.

Petr Pavel byl mezi dalšími stovkami hostů pozván na obřad do Westminsterského opatství. Před ceremoniálem měl možnost hovořit s dalšími evropskými lídry, přičemž se mluvilo mimo jiné o podpoře Ukrajiny. O korunovaci hovořil jako o důležitém symbolu, který mohl Britům nabídnout „něco sjednocujícího“, jakkoli monarchii zdaleka nepodporují všichni.

„Všichni, kdo se na to dívali v televizi, tak z toho možná měli o něco víc, než jsme měli my, co jsme byli přímo v katedrále,“ poznamenal Pavel při tiskové konferenci na velvyslanectví ČR v Londýně. „Na druhou stranu být v katedrále je zážitek sám o sobě. A být tam při této příležitosti, vidět všechny ty hosty, kteří tam byli, a vnímat tu atmosféru, hudbu… opravdu to byl velký zážitek,“ pokračoval.

Český prezident se svojí ženou Evou na ceremoniál dorazil o něco dříve než král a novinářům řekl, že během čekání na začátek obřadu hovořil s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem a slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

„Samozřejmě jsme se bavili i o Ukrajině,“ řekl Pavel. Tématem konverzace podle něj bylo i to, jak je důležité dostat na Ukrajinu co nejrychleji vybavení pro úspěšnou ofenzivu a „nehledat administrativní a byrokratické překážky“.

Prezident se vyjádřil také k tomu, zda je namístě pořádat velkolepou korunovaci v době, kdy velká část Britů čelí tíživé ekonomické situaci. Podle Pavla se lze na věc dívat „z čistě aritmetického pohledu“, ale také jako na symbol.

„Symboly hrají někdy opravdu velice důležitou roli. A zvlášť v Británii, která na těch symbolech a na té kontinuitě monarchie staví vlastně už tisíc let, si myslím, že je asi pochopitelné, že zrovna v době, kdy je Británie v těžkostech, tak (je důležité) nabídnout něco sjednocujícího,“ řekl. (ČTK)