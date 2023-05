Kočár s králem Karlem III. se vydal na cestu k Westminsterskému opatství

Slavnostní průvod s králem Karlem III. a jeho chotí Camillou se vydal z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství, kde je korunuje arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Královský pár jede kočárem, který poprvé použila Alžběta II. při svém diamantovém jubileu.

Their Majesties are on their way to Westminster Abbey! #Coronation pic.twitter.com/q2iPnOjSfz

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023