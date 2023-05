Obyvatelé New Yorku protestují kvůli nedávnému zabití pasažéra metra

Obyvatelé New Yorku protestují kvůli nedávnému incidentu, při kterém v metru přišel o život jeden z pasažérů. Člověk bez domova Jordan Neely v pondělí ve voze hlasitě pokřikoval; jeden ze spolucestujících ho poté dlouze držel pod krkem, což vedlo k Neelyho smrti.

Čin, který má na svědomí bývalý příslušník americké námořní pěchoty, vyvolal vlnu pobouření a kritiku na adresu města kvůli nedostatečné podpoře těch, kteří trpí duševními chorobami a ocitli se na ulici, uvedla dnes agentura Reuters.

Blíže neidentifikovaný příslušník námořnictva zatím nebyl z ničeho obviněn. Třicetiletého Jordana Neelyho místní média označují za bezdomovce černé pleti, o šest let mladší muž, který měl na svědomí jeho smrt, je běloch. Policie ho v pondělí vyslechla a následně propustila. Organizátoři protestů, které se mají konat dnes večer místního času, označují incident za „lynč“ a požadují, aby byl pachatel obviněn.

Starosta New Yorku Eric Adams uvedl, že v případu sehrály roli duševní problémy, dále se ale odmítl vyjadřovat s tím, že vyšetřování ještě neskončilo.

Neely byl znám jako imitátor Michaela Jacksona, jako legendární zpěvák se oblékal a tančil v newyorském metru a jeho stanicích. Ke konfliktu se spolucestujícími došlo poté, co nastoupil do vozu a začal křičet na ostatní pasažéry, že má hlad a že je připraven zemřít, napsal list The New York Times s odvoláním na policii. (ČTK)